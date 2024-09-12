Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Все началось со скромного комментария поклонницы.

Популярный исполнитель Акмаль Ходжаниязов, известный публике как AKMAL’, заявил о том, что певица Елена Ваенга разрешила ему перепеть свой легендарный хит «Абсент». Радостным событием он поделился с 5-tv.ru на первом большом концерте MUZLOFT.

«Нам дали добро ее (песню — Прим.ред) выпустить. Ваенга написала комментарий под моим постом в запрещенной соцсети, дала добро», — радостно сообщил молодой исполнитель.

Началось все с комментария подписчицы под роликом певца, где он исполнил кусочек хита эстрадной певицы «Абсент» на музыкальном шоу актера Стаса Ярушина. Поклонница восхитилась исполнением Акмаля и попросила его выпустить свою версию легендарной песни.

Какого же было удивление 20-летнего артиста, когда на просьбу девушки ответила сама Ваенга.

«Выпускайте. Я с удовольствием разрешаю», — написала она.

Певец этому несказанно обрадовался. Он назвал знаменитость «лучшей».

«Кто знает, что будет завтра. Может быть, я молодой Филипп Киркоров буду перепевать чужие песни?» — заинтриговал Акмаль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники обманули AKMAL’ на более чем 100 тысяч рублей.