«Жара, которой не было 115 лет»: Москва после самой теплой ночи прогреется до +29 градусов

Синоптик Тишковец: ночь в Москве оказалась самой теплой за почти 80 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Лето, как ожидается, продлится в столице еще как минимум десять дней.

Минимальная температура воздуха ночью на 12 сентября в Москве составила плюс 16,6 градусов. Такая теплая погода в столице в ночное время зафиксирована впервые с 1948 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире федерального телеканала.

Тишковец отметил, что температура плюс 16,6 градусов в ночь на 12 сентября соответствуют норме Сочи в то же время суток. При этом в столице были небольшие осадки. По словам синоптика, на метеостанциях выпало от 0,1 до 0,3 миллиметра.

В ближайшую же неделю ожидается солнечная, сухая погода с летним температурным фоном, добавил Тишковец. В своем Telegram-канале синоптик также спрогнозировал жару, которой не было 115 лет. По его словам, в пятницу, 13 сентября, в Москве днем ожидается до плюс 26-29 градусов, а в Подмосковье — до плюс 25-30 градусов.

«Таким образом, ожидается либо повтор, либо падение рекорда тепла для 13 сентября, который держится в городе с 1909 года, когда было плюс 27,4 градуса», — уточнил Тишковец.

Лето в Москве, как ожидается, продлится как минимум еще десять дней, свои позиции оно уступит осени лишь в заключительной пентаде сентября.

«Самое жаркое лето за всю историю»: синоптик об особенностях минувшего сезона

Прежде специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 10 сентября прогнозировался как самый теплый день за последние 75 лет. Кроме того, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что бабье лето в Москве и Подмосковье начнется в октябре. По его словам, всю неделю до 15 сентября осадков не ожидается.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые предупредили об ударе облака плазмы по Земле вечером 12 сентября.