Модная учительница: какие сумки оказались в тренде этой осенью и зимой

Фото: 5-tv.ru

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Правильно подобранные модные аксессуары способны придать образу стиль и индивидуальность.

Осенью и зимой этого года в моде оказались женские сумки формы East-to-West. А одним из трендовых цветов для этих аксессуаров стал бордовый. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала стилист Ирина Шумилина.

«Эти модели, замеченные на подиумах Proenza Schouler и Gucci, сочетают в себе практичность и элегантность», — отметила эксперт.

Особенность East-to-West — в удлиненной прямоугольной форме. Сумка отлично подходит к классическим пальто и костюмам. По мнению стилиста, в итоге должен получиться образ современной учительницы.

Сумки с обвесами вроде цепей и брелоков также стали одной из главных тенденций этого года. А металлические ручки могут добавить в образ «искру современности».

Бордовый цвет Шумилина советует сочетать с как с классическими черными и серыми оттенками, так и с более смелыми вариациями. Среди прочего, эксперт особенно подчеркнула тренд на леопардовый принт и сумки цвета хаки.

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