«С вероятностью 99,9%»: ученые предупредили об ударе облака плазмы по Земле

РАН: облако плазмы с вероятностью почти 100% ударит по Земле

Фото: 5-tv.ru

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Из-за этого на планете ожидается магнитная буря.

По Земле ударит облако плазмы, выброшенное Солнцем. Это вызовет в четверг, 12 сентября, магнитную бурю, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Поступили результаты моделирования третьего из произошедших за последние дни выбросов плазмы, который все же с вероятностью 99,9% на этот раз ударит по планете», — говорится в сообщении.

Солнечная масса направляется точно к Земле, поэтому корректироваться могут только время удара и его сила. Согласно расчетам, приход плазмы произойдет 12 сентября примерно в 22:00 по московскому времени. Пик ожидается в период с 02:00 до 04:00 13 сентября. В это время до Земли дойдет плотное ядро облака.

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Из-за этого удара с вероятностью 70% произойдет магнитная буря мощностью G1–G2. В результате могут появиться полярные сияния, в том числе в средних широтах.

Когда будет следующая магнитная буря?

Согласно календарю сервиса «Яндекс Погода», следующая магнитная активность ожидается с 18 по 20 сентября. Буря будет средней интенсивности. А последний слабый шторм в первом месяце осени прогнозируется с 24 по 26 и 29 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как легче перенести сильную магнитную бурю. В это время стоит перестроить свой режим дня, советует врач-диетолог Ирина Писарева.