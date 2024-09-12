Готовы ко всему: на Кольской АЭС провели учения по ядерной безопасности

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В «Росатоме» показали работу кризисного центра.

Одно из основных направлений работы «Росатома» — повышение ядерной безопасности. Этот вопрос особенно актуален на фоне постоянных обстрелов объектов энергетики украинскими боевиками. В круглосуточном режиме ситуацию на атомных электростанциях отслеживает специально созданный кризисный центр.

Там не только координируют работу, но еще и дают вводные для учений. За очередной всероссийской тренировкой атомщиков наблюдал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

На связи с Москвой, с группой ОПАС — оказания помощи атомным станциям — Кольская атомная электростанция. Это противоаварийная тренировка на Кольской АЭС. Сообщение поступило в диспетчерскую кризисного центра, где знают о всех внештатных ситуациях на атомных станциях России и проводят постоянный мониторинг. Тут же удаленно помогут ликвидировать аварию, обеспечат взаимодействие с различными службами и ведомствами.

Вводные тренировки до последнего держали в секрете. Легенда такая — в районе Кольской атомной станции произошло землетрясение магнитудой шесть баллов. Сотрудники докладывают: повреждены электроустановки, потеряли штатные дизельные генераторы. Блоки обесточены. На одном из них перестало охлаждаться ядерное топливо.

Персонал, который не участвует в ликвидации последствий аварии сначала укрывался в убежищах, теперь, по решению кризисного центра, эвакуируется.

Из Москвы дают рекомендации по всем спасательным и восстановительным работам на станции. Экспертная группа отвечает за радиационную безопасность и эвакуацию населения. Судя по датчикам, фон превышен только на промплощадке, за ее пределами пока все в норме.

«В рамках тренировки знаем, что ветер направлен в противоположную сторону от основных населенных пунктов», — рассказал заместитель директора департамента противоаварийной готовности и радиационной защиты АО «Концерн Росэнергоатом» Игорь Долженков.

На станции разбирают завалы, подключают передвижные генераторы и насосы. После аварии на АЭС «Фукусима» они дежурят у каждого энергоблока. Эти работы контролирует уже группа реакторных установок, все также удаленно.

Отрабатывают и самый плохой вариант: ситуация переходит в тяжелую стадию.

«По последней информации, которую мне в ходе тренировки передают, идет уже трансграничное распространение радиации. Радиация у нас доходит до Финляндии», — сказал замдиректора департамента по эксплуатации АЭС и управления ядерным топливом АО «Концерн Росэнергоатом» Виталий Гилев.

Такой сценарий — обязательный эпизод учений. В случае реальной угрозы специалисты должны быть готовы ко всему, учитывая провокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) — боевики регулярно пытаются атаковать Курскую и Запорожскую АЭС. Поэтому тренировки на каждой атомной станции проводят раз в три месяца.

«Я работаю с 2000 года. Переводов в режим „аварийная обстановка“, ЧС, повышенная готовность не было», — рассказал заместитель директора департамента противоаварийной готовности и радиационной защиты, руководитель кризисного центра АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Марков.

К месту аварии все также из Москвы всегда готовы выдвинуться мобильные центры связи и управления. Это такой оперативный штаб, который выезжает на место аварии и позволяет онлайн всегда, даже в дороге, руководить процессом ликвидации ЧС на АЭС. В данный момент здесь подключена трансляция с Кольской АЭС.

Детальная проработка всех действий, анализ и выводы экспертной комиссии будут только через три дня. Но главные задачи — локализация и ликвидация предполагаемой ЧС — были выполнены.