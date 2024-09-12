Израиль ударил по школе ООН в секторе Газа

Фото, видео: Reuters / Mohammed Salem; 5-tv.ru

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В здании укрывались тысячи человек.

Израильская армия разбомбила школу ООН в секторе Газа. Жертвами атаки стали, по меньшей мере 18 человек, в том числе шестеро детей. По заявлениям ближневосточного агентства ООН, в разрушенном здании укрывались тысячи человек, когда военные ЦАХАЛ совершили авианалет. Сейчас на месте работают спасатели, они разбирают завалы и ищут выживших.

Обострение на Ближнем Востоке продолжается с октября 2023 года, когда ХАМАС устроил массированный ракетный обстрел территорий Израиля, вошел в приграничные районы на юге страны и захватил заложников.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сирия подверглась обстрелу со стороны Израиля.