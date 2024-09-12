Выгодное дело: как американские компании наживаются на вооружении Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Irgc Official Webiste; 5-tv.ru

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Военная помощь киевскому режиму стала для ВПК США прибыльным бизнесом.

Американские корпорации неплохо наживаются на вооружении Киева. Так, Пентагон заключил с военно-промышленной компанией «Рэйфеон» контракт на производство авиационных ракет средней дальности. Сумма — один миллиард 200 миллионов долларов. Согласно документу, оружие поставят Украине, Болгарии, Германии и еще ряду стран. Контракт рассчитан до 2028 года.

Накануне в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава британского МИД Дэвид Лэмми. Накануне СМИ анонсировали, что публично будет заявлено об использовании американских ATACMS для ударов по России.

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что уже обсудил этот вопрос с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. О том, что администрация президента Штатов занимается этим вопросом, подтвердил в беседе с журналистами Джо Байден.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что СМИ узнали о планах США смоделировать последствия ядерного взрыва в России.