Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Andre VIOLATTI/Ato Press

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Британский рок-музыкант уверен: деятельность Штатов в других странах связана с их личными целями.

Правительству Соединенных Штатов все равно на жизнь населения других стран, украинцы исключением не являются. Такое заявление сделал британский рок-музыкант и один из основателей популярной группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью журналистке из Луганска Фаине Савенковой. Об этом передает РИА Новости.

«Их (Штаты. — Прим. ред.) не волнуют жизни людей в других странах, таких как Украина. Украина — другая страна. Не совершайте ошибку. <…> Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединенных Штатов наплевать на ваши жизни», — сказал он.

Уотерс подчеркнул, что вся деятельность Штатов в других странах сводится лишь к стремлению «американских плутократов» обогатиться.

Еще в феврале 2023 года Уотерс обвинил президента США Джо Байдена в провоцировании Украины на конфликт с Россией. Он подчеркнул, что Штаты ведут агрессивную имперскую политику и нарушают все договоренности.

Спецоперация на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что западные артисты боятся выступать на российском ТВ. По словам Уотерса, такой страх связан с тем, что это может поставить под угрозу дальнейшую карьеру музыкантов. Лидер Pink Floyd считает подобное отношение к творчеству абсурдным.