Пожар вспыхнул на складе площадью 720 «квадратов» во Владимирской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Здание загорелось в ночь на 12 сентября.
В ночь на 12 сентября пожар вспыхнул на складе в поселке Майский Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«В 03:27 в оперативную дежурную смену <…> поступило сообщение о пожаре складского здания по адресу: Александровский район, поселок Майский, улица Парковая, на предварительной площади 720 квадртынх метров», — говорится в сообщении.
При этом сообщения о погибших и пострадавших не поступали. Для ликвидации подара задействованы три единицы техники и десять человек.
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