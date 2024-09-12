«Под огневым контролем»: ВС России улучшили тактическое положение в Макеевке в ЛНР

Военный эксперт Марочко: ВС РФ взяли под огневой контроль Макеевку в ЛНР

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Российские войска продолжают вытеснять противника из Донбасса.

Армия России взяла под огневой контроль населенный пункт Макеевка, расположенный во временно подконтрольной киевскому режима части ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что войска РФ улучшили тактическое положение в Макеевке.

«Данный факт позволил взять под огневой контроль все позиции украинских боевиков, находящиеся в административных границах населенного пункта», — сказал Марочко.

ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции, отметил эксперт. Кроме того, украинские боевики усиливают оборонительные рубежи за пределами Макеевки.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что США хотят разрешить Украине использовать свое оружие на территории России. Но не ясно, кто будет направлять ракеты ATACMS на цели.