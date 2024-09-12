В Иркутске к 18 годам колонии приговорили экс-министра здравоохранения региона

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Яков Сандаков признан виновным в превышении должностных полномочий и взяточничестве.

В Иркутской области к 18 годам колонии строгого режима приговорили Якова Сандакова, бывшего министра здравоохранения региона. Об этом из зала суда сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Суд также вынес приговор соучастникам Сандакова по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как стало известно, преступник предоставлял некоторой организации конфиденциальную информацию, раскрывающую предстоящую закупку медицинского оборудования. Тем самым экс-министр здравоохранения области обеспечивал компании конкурентные преимущества.

В официальном Telegram-канале Следственного комитета России отметили, что Сандаков в 2021 году получил от руководителя подведомственной Минздраву организации взятку в размере миллиона рублей за назначение определенного лица на должность главного врача медучреждения.

Год спустя фигурант также получил от глав коммерческой фирмы семь миллионов рублей за предоставление конкурентных преимуществ при проведении аукциона по закупке медоборудования для нужд медицинских организаций.

Кроме того, Сандаков не обеспечивал снабжение необходимых препаратов для детей с ограниченными возможностями.

Помимо 18 лет лишения свободы, экс-чиновник обязан выплатить штраф в размере 80 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд в Москве вынес приговор участникам «билетной мафии».