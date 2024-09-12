«Я счастлив»: Станислав Ярушин стал претендентом на премию Grammy

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Актер уже давно развивается в музыкальной сфере, поэтому теперь решил попытать удачу и получить за свое творение награду.

Звезда сериала «Универ» Станислав Ярушин стал претендентом на американскую премию Grammy. О том, какую свою работу актер представит и что ожидает за нее получить, знаменитость рассказал в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru на первом большом концерте MUZLOFT.

Оказалось, что Ярушин помимо сцены увлекается и музыкой. Он написал пока всего одну песню, она на английском языке. И именно она попала в отбор на премию.

«Я счастлив, что в этом году в соавторстве с одним моим другом мы написали песню на английском языке, и в этом году она будет представлена в премии Grammy в трех номинациях: „Лучшая запись“, „Песня года“ и „Лучшая рок-песня“. Посмотрим, как все сложится, но считаю — это шаг вперед. Grammy это прикольно. Победим-не победим — неважно. Если в этом году не победим, в следующем. Нет? Следующий-следующий. Пока мы что-нибудь не возьмем», — заявил знаменитость.

Как до этого признавался Ярушин, в отбор композиция попала абсолютно случайно. Ее услышали американские продюсеры, отметили для себя что-то необычное, позвонили актеру и предложили поучаствовать в премии. Голосование стартует 4 октября. Ярушин выразил уверенность, что у его композиции есть шанс попасть в шорт-лист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает актер Арарат Кещян о песнях Станислава Ярушина.