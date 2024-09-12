Проект «Река талантов» собрал в Петербурге лучших молодых музыкантов России

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Десятки одаренных умов приехали в Северную столицу не только оттачивать исполнительское мастерство, но и пройти отборочный этап перед гастролями.

«Река талантов» собрала в Петербурге лучших молодых музыкантов. Творческий проект народного артиста России Сергея Ролдугина объединил более 60 солистов — студентов и выпускников консерваторий и музыкальных училищ. Закрытые мастер-классы для них проводят ведущие артисты и преподаватели.

Самые талантливые музыканты смогут выступить в составе симфонического оркестра и отправиться на гастроли. Как проходят занятия — увидел корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Музыкальное будущее страны и ее блистательное настоящее. Начинающие солисты ловят каждое слово наставников: заслуженных и народных артистов

Десятки молодых одаренных музыкантов приехали в Санкт-Петербург не только оттачивать исполнительское мастерство, но и пройти отборочный этап перед гастролями.

«Ребята, которые участвуют — солисты — они получают потрясающую возможность не просто где-то с кем-то выступить, а выступить в различных городах нашей России с симфоническими оркестрами», — говорит художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, народный артист РФ Сергей Ролдугин.

В этом, уже 18-м сезоне «Реки талантов», занятия проходят по 11 специальностям — четыре дня интенсивных мастер-классов и самостоятельных занятий.

«Понимаете, когда я училась мы не то, что не могли об этом мечтать. Я иной раз не могла мечтать, чтобы три ноты в оркестре сыграть», — говорит профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, заслуженная артистка РФ Ирина Тищенко.

А Дом музыки дарит такую важную и нужную возможность — заявить о себе. В школе Яна училась сначала по классу фортепиано, но потом поняла — именно арфа ее инструмент.

«Арфа — мой любимый инструмент, потому что он передает весь оркестр», — говорит участница проекта «Река талантов» Яна Петрова.

Для молодых исполнителей созданы все условия — здесь лучшие наставники, лучшие инструменты и особая аура.

«Воодушевляющая атмосфера на самом деле. Попав сюда, в Дом музыки, хочется сесть позаниматься побольше», — говорит участник проекта «Река талантов» Сергей Семкин.

Команда пианистов, как всегда, самая многочисленная. Их 19.

«После окончания индивидуальных занятий, музыканты остаются в зале, наблюдают за игрой коллег. Некоторые мастер-классы — открытые», — отмечает корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

За четыре дня научить чему-то с нуля — невозможно. Но этого времени хватает, чтобы оценить исполнение, что называется, со стороны, дать совет.

«Даже если ты посмотришь на свою речь — ты не разговариваешь как робот. Так не бы-ва-ет, так не-бы-ва-ет. Обязательно у тебя будет интонация. Ты должен начать и показать, что приходишь к чему-то главному», — говорит художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, народный артист РФ Сергей Ролдугин.

Занятия с прославленным виолончелистом — всегда диалог.

«Мы разбираем все по деталям, и это очень важно. За такой короткий срок улучшить произведение — это очень интересно», — отметила участника проекта «Река талантов» Полина Тхай.

Мастер-классы проходят не только в стенах дома музыки. В государственной академической капелле Петербурга — занятия по направлению ударные.

В глубокое звучание маримбы Артемий влюбился, когда впервые услышал ее. Концерт, написанный французским композитором Эммануэлем Сежурне, раскрывает все богатейшие возможности инструмента.

«Столько лирики. Столько чувств на маримбе — больше ни в каких произведениях не слышал», — говорит участник проекта «Река талантов» Артемий Федоров.

В «Реку талантов» не входят дважды. По правилам, принять участие в проекте можно только раз. А потому каждый из более чем 60 солистов использует эти мастер-классы с максимальной для себя пользой.