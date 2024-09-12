Триллер на улицах: в Донецке мужчина напал с ножом на прохожих

В Донецке мужчина напал с ножом на прохожих

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ; 5-tv.ru

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Один человек погиб, трое ранены. Злоумышленник задержан.

Настоящий триллер разразился минувшей ночью в Киевском районе Донецка. Мужчина с ножом набросился на прохожих. Все произошло в спальном квартале города. МВД сообщает минимум об одном погибшем. Злоумышленник зарезал женщину в подъезде многоквартирного дома. Еще три человека получили ножевые ранения. Как сообщили очевидцы, нападавший вел себя неадекватно.

«Я услышал крик какой-то, такой душераздирающий. Больной на голову человек, который пришел резать всех… По-моему, следователь сказал 18 ножевых ранений», — вспоминает Эдуард, местный житель.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого. Злоумышленник оказал сопротивление, из-за чего оперативникам пришлось применить оружие. После предупредительного выстрела нападавшего нейтрализовали. Сейчас он с ранением в ногу находится под охраной в больнице.

Ранее 5-tv.ru писал, как женщина стала причиной массовой драки в поселке под Краснодаром. Правоохранители уже выявили самых активных драчунов, позже они будут приглашены на допросы.