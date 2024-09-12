Путин провел совещание с членами правительства

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Президент предложил подумать об ограничении экспорта урана, титана и никеля.

Запад может лишиться редких металлов из России — титана, урана и никеля. Подумать об ограничении их продажи — сегодня предложил Владимир Путин на совещании с правительством. Президент отметил, что многие страны за счет нас создают собственные запасы. Может, пришло время и нам подумать об этом? Тем более, что по добыче и производству некоторых видов сырья мы являемся мировым лидером. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков расскажет подробнее.

Совещание президента начинается с итогов Восточного экономического форума. Это тот случай, когда цифры говорят сами за себя.

«На девятом Восточном экономическом форуме подписано 313 соглашений на общую сумму пять триллионов 569 миллиардов рублей. Это лучший результат за все прошедшие годы», — заявил вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Российская экономика все больше разворачивается на восток. Среди 75 стран-участниц форума — большинство из Азиатско-Тихоокеанского региона. Были и представители недружественных государств. Впрочем, главные новости для них прозвучали именно сегодня. Президент предлагает ограничить экспорт ряда товаров в ответ на аналогичные санкции Запада.

«Я вот что в этой связи хотел бы сказать. Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья: по природному газу - почти 22%, от мировых запасов, по золоту - почти 23%, по алмазам — почти 55%. К нам ограничивает поставки ряда товаров, но, может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях. Уран, титан, никель… Себе во вред только ничего не нужно делать. В некоторых странах создаются стратегические запасы, еще кое-какие меры предпринимаются. Но в целом, если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать...» — сказал Путин.

При этом сама Россия планирует наращивать и геологоразведку, и добычу стратегических ресурсов. В основном они сосредоточены в труднодоступных северных районах. Именно сейчас на финишную прямую выходит так называемый северный завоз — процесс обеспечения этих территорий всем необходимым перед суровой зимой.

«Топливные энергетические ресурсы, продукты, лекарства, строительные материалы. По состоянию на сегодняшний день завезено 2,9 млн тонн, исполнение плана завоза на январь-август составляет 103,5%», — сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Самая горячая пора сейчас и у аграриев. Из-за капризов погоды в ряде регионов, убрать планируют на 16 миллионов тонн зерна меньше, чем в прошлом году. Впрочем, для внутренних нужд этого более чем достаточно. Остается и экспортный потенциал.

«У нас большие переходящие остатки, приличные переходящие остатки. Поэтому пока при урожае в 132 миллиона можем себе позволить экспортировать 60 миллионов», — заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

Главной темой встречи с членами правительства стали итоги ударной четырехлетки для отстающих российских регионов. Показатели социально-экономического развития сразу в десяти субъектах были настолько низкими, что для них потребовались индивидуальные программы развития. О том, чего удалось добиться, докладывают президенту.

«Создано 15 тысяч рабочих мест, это 98% от плана. Привлечено 111 миллиардов рублей инвестиций, на треть больше, чем предполагалось изначально. Показатели бедности, безработицы в среднем по десятке регионов снижается в два раза быстрее, чем в среднем по стране», — сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

Новые проекты, как ожидается, привлекут в регионы 300 миллиардов рублей и дополнительные 18 тысяч рабочих мест.