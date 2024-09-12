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Но не ясно, кто будет направлять ракеты ATACMS на цели.

В Киеве сегодня целый день говорят о возможности наносить удары по России дальнобойными ракетами. Утром на железнодорожном вокзале украинской столицы высадился очень представительный десант из госсекретаря США, американского министра обороны, британского главы МИД… Привезли с собой даже Залужного из Лондона. В это же время по соцсетям сотни сообщений, в которых украинцы примеряют, ну а куда же они могут долетать эти западные ракеты…

Тут надо отметить, что арсенал, предоставленный Киеву, не очень большой, поэтому, прежде всего, ВСУ интересуют американские ATACMS, а также франко-британское Storm Shadow, чьи характеристики также позволяют покрывать значительную часть европейской территории России.

Однако во всей этой истории есть один очень большой нюанс. Для того чтобы запустить те же ATACMS, одного боевого комплекса недостаточно. Необходима группировка спутников, необходимы специалисты, которые будут программировать целеуказание. Но у Киева их просто нет.

Тогда кому Вашингтон собирается выдавать разрешение на удары по России? И почему его ждут украинцы, если Зеленский сегодня при всех решил показать, кто в доме хозяин, и заявил, что никому не давал полномочий на переговоры с Россией. Тему продолжит корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Редкий по пестроте десант англосаксов высадился в Киеве. С поезда вслед за госсекретарем Блинкеном сошел глава британского МИД Дэвид Лэмми и — неожиданно для многих на перроне — Валерий Залужный. Камбек отставного главкома, повздорившего с Владимиром Зеленским — уже не в хаки, а в деловом костюме, как у его спутников — заставил политологов предположить, что Залужному досталась миссия не генерала, но главного контролера Запада, чтобы Киев не позволял себе лишнего и не срывал многомиллиардные контракты на поставку американского оружия.

После переговоров за закрытыми дверями, где главной темой было разрешение ВСУ применять дальнобойное натовское оружие по мирному населению России, лондонский участник вояжа предельно откровенен с журналистами: он в Киеве ради оборонных заказов для британских предприятий.

«Больше боеприпасов, больше бронированных автомобилей, больше военной поддержки для украинцев. Вот зачем я приехал с Блинкеном. Первый случай за более чем 10 лет, когда вместе собрались в поездку госсекретарь США и министр иностранных дел Великобритании, чтобы обсудить стратегию борьбы, потому что мы убеждены в украинской победе», — сказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

Но европейских журналистов интересовал вопрос, а что будет со Старым Светом, если ВСУ начнут применять ракеты дальнего радиуса действия. Отвечая на него, госсекретарь Блинкен попытался успокоить союзников по НАТО: конечно, эскалация возможна, но это не должно стать для ЕС «главной темой».

«Мы также обсудили вопросы о применении дальнобойных ракет и ряд других. Я расскажу обо всем, что мы обсудили здесь, после возвращения в Вашингтон, передам президенту Байдену. Я думаю, что его позиция совпадает с моей. США вынуждены адаптировать нашу стратегию, исходя из меняющихся условий на поле боя», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Позиции президента и госсекретаря и вправду совпадают: Джо Байден подтвердил, что Штаты окончательно примут решение о применение дальнобойных ракет по территории России. И поскольку украинцы не выбирают цели и не вносят координаты в блоки управления, то, как неоднократно подчеркивали в Москве, Запад разрешает военные преступления сам себе.

«Все эти решения, скорее всего, уже приняты. Вовлеченность США и Европы носит прямой характер», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Но европейские союзники по НАТО все же потребуют от Киева соблюдать «красные линии», говорят эксперты.

«С огромной вероятностью Запад поставит перед Киевом определенные условия. Скорее всего, это будет необходимость согласовывать цели для применения западных ракетных систем. То есть Киев должен будет предоставить список целей, согласовать его», — считает военный эксперт Дмитрий Корнев.

США давно разрешили ВСУ применять дальнобойное натовское оружие, подтвердил «Известиям» в своем первом интервью после масштабных августовских обысков американский экс-разведчик Скотт Риттер. Более месяца назад агенты ФБР нагрянули к нему домой из-за его сотрудничества с российскими медиа. И вот теперь Риттер подтверждает: у Демпартии США проблемы.

«И президенту, и вице-президенту США предстоит ответить за то, что происходит между Украиной и Россией. Украина стремительно проигрывает борьбу, это создает политические проблемы демократам, Камале Харрис. Задача Тони Блинкена — создать политическое прикрытие для Харрис, чтобы США не критиковали за запрет украинцам использовать дальнобойное оружие», — сказал бывший американский разведчик и экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер.

По словам Риттера, дав ВСУ зеленый свет на применение дальнобойных систем, Вашингтон, призывавший не допустить эскалации, резко меняет политику перед выборами. «Фактор Трампа» заставляет демократов рисковать. И затем повесить всю ответственность за такое решение на вышедшего из президентской гонки Байдена, сделав Харрис якобы непричастной. При этом, по мнению экспертов, Вашингтон и Лондон не будут объявлять о том, что дали разрешение украинцам на применение дальнобойных ракет по целям в России. Фактически оно уже дано.