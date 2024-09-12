«Мы ругались»: Ярушин рассказал об отношениях с Масляковым

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Артист не пришел на похороны телеведущего.

Актер Станислав Ярушин высказался о смерти телеведущего Александра Маслякова, ушедшего из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет.

Он признался, что не успел посетить похороны, так как поздно прилетел из Минска. По словам Ярушина, все, чем он может похвастаться сейчас, артист получил благодаря Маслякову. То же самое касается и других его коллег.

«Спасибо Александру Васильевичу за то, что сегодня я стою здесь перед вами, потому что прошел невероятную школу. КВН должен давать диплом о высшем образовании. Если бы не Александр Васильевич, то мои коллеги и я так бы не блистали. Мы прошли классную эпоху, и я хочу сказать ему большое спасибо за это», — подчеркнул Ярушин в беседе с 5-tv.ru на первом большом концерте MUZLOFT.

Актер признался, что отношения с Масляковым-старшим не всегда были безоблачными: случались разногласия. Но, по словам актера, несмотря на эти моменты, их сотрудничество всегда оставалось веселым и позитивным.

«Да мы и ругались... Спорили... но всегда как-то весело, всегда позитивно... Он всегда как отец к нам относился. Любил то, что мы делаем», — резюмировал Стас.

О кончине Александра Маслякова стало известно 8 сентября. С 1964 по 2022 год (за исключением периода закрытия программы с 1972 по 1986 годы) он являлся бессменным ведущим КВН. За это время Масляков успел получить множество наград и создать творческое объединение «АМиК».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище.