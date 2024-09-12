Стас Ярушин раскрыл подробности конфликта с Инстасамкой

Стас Ярушин заявил, что не держит зла на Инстасамку после суда

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Ранее скандальная рэперша подала в суд на актера.

Актер и ведущий Станислав Ярушин заявил, что между ним и певицей Дарьей Зотеевой, более известной как Инстасамка, нет конфликта. Однако артист все же не одобряет ее методы. Об этом он сообщил 5-tv.ru на первом большом концерте MUZLOFT.

«Мы были бы очень благодарны, если бы перед тем, как подать заявление в суд, нам бы позвонили лично и сообщили о своих намерениях, но мы не в праве решать за других. Каждый выбирает свой путь заработка сам. Но у нас нет никаких обид, нет конфликта сторон», — сказал Ярушин.

Артист также пригласил певицу в шоу «MUZLOFT» в знак примирения и отметил, что команда проекта будет рада ее видеть.

«Но, в свою очередь, юристы обязательно проверят, все ли разрешения на исполнение ее песен мы подписали, на всякий случай», — с улыбкой добавил Станислав.

Он также поблагодарил преданных зрителей шоу, которые защищали интересы проекта в комментариях.

«Я действительно это очень ценю, и наша команда это ценит», — подчеркнул актер.

К слову, конфликт между знаменитостями начался осенью прошлого года. На популярном подкасте Ярушина, куда он зовет известных музыкантов и поет вместе с ними, певица Mia Boyka исполнила кавер на песню «За деньги да».

Участница шоу вместе с музыкантами долго не могла найти нужные аккорды для исполнения кавера. Бойка возмущалась, что не понимает, как такое можно петь. В итоге хит исполнить все-таки получилось.

Инстасамку ситуация на подкасте не устроила. Она потребовала от Бойки извинений, а в противном случае пригрозила пойти в суд. Ее оппонентка извиняться не стала, и в итоге Инстасамка сдержала обещание. При этом ответчиком стала не певица, а автор подкаста Стас Ярушин.

В суд актер не явился, поэтому было принято решение удовлетворить иск частично. Судья обязал Ярушина удалить кавер на песню Инстасамки из подкаста, а также выплатить директору певицы Максиму Столярову компенсацию за неправомерное использование музыкального произведения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Арарат Кещян высказался о песнях коллеги по «Универу» Стаса Ярушина.