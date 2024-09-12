«Договорились об определенной сумме»: за что Лазарев платит детям деньги

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Артист следует совету психологов.

Певец Сергей Лазарев платит детям за прочтение книг. Об этом он рассказал 7Дней.ru

Артист объяснил, что дает сыну и дочери деньги, когда они делают что-то, по их юному возрасту, не очень интересное, чтобы замотивировать их и поощрить. Такой подход ему подсказали психологи. Он также позволяет ребятам почувствовать не только ценность денег и понять, что они не падают с неба.

«Мы с Никитой договорились об определенной сумме за каждую прочитанную им книгу — 100 рублей. Так он копит на наушники, которые хочет купить. А что, цель хорошая, не баловство», — рассказал певец.

Лазарев также назвал, что в перечень способов заработка входит уборка в комнате.

Исполнитель растит девятилетнего сына Никиту и пятилетнюю дочь Анну. Малыши появились от суррогатной матери, так как спутницы жизни у Сергея на тот момент не было, а детей иметь хотелось. Несмотря на плотный концертный график, артист старается всегда находить на них время и поддерживать любые начинания чад.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лолита показала трогательные кадры с единственной дочкой.