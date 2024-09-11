Ракета-носитель с пилотируемым «Союз МС-26» стартовала с Байконура

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; Госкорпорация «Роскосмос» ; 5-tv.ru

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Корабль доберется до модуля «Рассвет» через три часа.

Ракета-носитель с пилотируемым кораблем «Союз МС-26» стартовала с космодрома Байконур. Запуск транслирует госкорпорация «Роскосмос».

Целью отправления являются доставка трех участников космических экспедиций «МКС-71/72» на Международную космическую станцию (МКС). Корабль доберется до модуля «Рассвет» через три часа после старта. Планируется, что стыковка состоится в 22:33 по московскому времени.

Экспедиция будет длиться 202 дня. Согласно планам, за это время космонавты должны будут провести более 40 экспериментов.

В основной экипаж входят космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит. Их дублерами являются космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий. Вместе с ними находится и астронавт NASA Джонатан Ким.

После того как экипаж состыкуется с МКС, будет проведен сеанс прямой связи с родными и близкими на Земле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что космонавты готовятся к очередной экспедиции на МКС. В преддверии старта покорители космоса дали интервью журналистам.