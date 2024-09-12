Латвия объявила комика Марию Маркову персоной нон грата

Фото: ВКонтакте / Мария Маркова / mmarkova87

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Стендаперу теперь запрещен въезд на территорию республики.

МИД Латвии внес популярного в социальных сетях российского стендап-комика Марию Маркову в список нежелательных лиц. Также ведомство ограничило юмористке въезд в страну. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел страны Байба Браже на своей странице в соцсети X.

«Я включила <…> Марию Маркову в список нежелательных лиц в Латвийской Республике (персона нон грата) и запретила ей въезд в Латвию на неопределенный срок», — написала она.

Байба Браже подчеркнула, что решение в отношении Марковой принято в соответствии с Законом об иммиграции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комика Дмитрия Гаврилова арестовали по делу о возбуждении вражды. Даты концертов стендапера переносятся в ряде городов. Установлено, что Гаврилов на YouTube-канале опубликовал видео, в котором содержатся признаки унижения человеческого достоинства по национальности, языку, происхождению, принадлежности к соцгруппе. Сам Дмитрий Гаврилов признал вину в совершении административного правонарушения.