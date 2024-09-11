«Его сердце включилось, но сегодня мозг умер»: скончался бодибилдер Илья Ефимчук

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По предварительной информации, причиной смерти культуриста стала остановка сердца.

В Белоруссии на 37-м году жизни скончался известный блогер и фитнес-тренер Илья «Голем» Ефимчук. Спортсмена называли легендой бодибилдинга и настоящим профи весового спорта. Об утрате в социальных сетях сообщила супруга Ефимчука Анна. По предварительной информации, причиной смерти культуриста стала остановка сердца.

«Друзья, с невероятной болью должна вам сообщить, что Илья покинул этот мир. Утром 6 сентября его сердце остановилось дома, я была рядом, вызвала скорую, делала массаж сердца пока они были в пути. Скорая приехала очень быстро», — написала она на странице в личном микроблоге.

Обнаружившая супруга без сознания Анна вместе с медиками экстренно доставила Ефимчука на вертолете в клинику. Надежды на выздоровление фитнес-тренера еще были: на два дня врачам даже удалось привести бодибилдера в сознание, но чуда так и не произошло.

«Все это время я молилась, у меня была надежда на то, что Илюша придет в себя. Каждый день я проводила рядом с ним... его сердце включилось на два дня, но сегодня доктор сообщил мне страшную новость, что мозг умер», — заявила Алена Ефимчук.

Оглушительную известность, помимо спортивных программ, Ефимчуку принесла его авторская методика приема пищи. Атлет питался по семь раз в день. Насыщенный рацион позволял спортсмену поддерживать себя в форме и удерживать вес в 158 килограммов.

Несколько лет назад Илья Ефимчук установил рекорд в приседе и в становой тяге в 317 килограммов.

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