Польза превышает вред: чем опасна электросудорожная терапия
Врач-психиатр Ковтун: электросудорожная терапия может вызвать слабоумие
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
При этом методе лечения через головной мозг человека пропускается разряд тока.
Электросудорожную терапию с 1 января 2025 года начнут использовать в качестве лечения депрессивных расстройств, однако есть риск побочных эффектов, таких как, например, развитие деменции. Поэтому данный метод лечения нужно применять осторожно и дозированно. Об этом 5-tv.ru рассказал врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун.
Электросудорожная терапия применялась в психиатрии давно. Ее использовали при тяжело протекающих хронических психозах. С помощью нее лечили шизофрению, бред, депрессивные расстройства.
Суть метода заключается в том, что через головной мозг пациента пропускается разряд электрического тока и, тем самым, вызывается большой судорожный припадок. При этом, после процедуры человек не помнит событий предшествующих терапии.
«Идея в том, что, если у него (пациента — Прим. ред.) была тяжелая депрессия, предшествовала процедуре, то есть вероятность того, что это будет забыто памятью пациента. И не исключено, что восстановятся его психические функции... Практические наблюдения показывают, что в отдельных случаях этот способ давал отдельные улучшения временные», — объясняет специалист.
Все же нельзя забывать о побочных эффектах электрошока. В частности, у пациента может сформироваться деменция, возникать постепенное слабоумие, если часто проводить эту терапию.
«Поэтому (электрошок — Прим. ред.) может использоваться в ограниченных случаях, когда польза превышает вред потенциальный», — подчеркнул психиатр.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что депрессию начнут лечить электрошоком.