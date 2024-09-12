Польза превышает вред: чем опасна электросудорожная терапия

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При этом методе лечения через головной мозг человека пропускается разряд тока.

Электросудорожную терапию с 1 января 2025 года начнут использовать в качестве лечения депрессивных расстройств, однако есть риск побочных эффектов, таких как, например, развитие деменции. Поэтому данный метод лечения нужно применять осторожно и дозированно. Об этом 5-tv.ru рассказал врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун.

Электросудорожная терапия применялась в психиатрии давно. Ее использовали при тяжело протекающих хронических психозах. С помощью нее лечили шизофрению, бред, депрессивные расстройства.

Суть метода заключается в том, что через головной мозг пациента пропускается разряд электрического тока и, тем самым, вызывается большой судорожный припадок. При этом, после процедуры человек не помнит событий предшествующих терапии.

«Идея в том, что, если у него (пациента — Прим. ред.) была тяжелая депрессия, предшествовала процедуре, то есть вероятность того, что это будет забыто памятью пациента. И не исключено, что восстановятся его психические функции... Практические наблюдения показывают, что в отдельных случаях этот способ давал отдельные улучшения временные», — объясняет специалист.

Все же нельзя забывать о побочных эффектах электрошока. В частности, у пациента может сформироваться деменция, возникать постепенное слабоумие, если часто проводить эту терапию.

«Поэтому (электрошок — Прим. ред.) может использоваться в ограниченных случаях, когда польза превышает вред потенциальный», — подчеркнул психиатр.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что депрессию начнут лечить электрошоком.