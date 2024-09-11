Захарова исключила регионы России из тем переговоров по Украине

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. Дипломат посоветовала почитать российскую Конституцию тем, кого интересует региональный вопрос.

Российские регионе не являются предметом переговоров по Украине. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат подчеркнула, что процесс мирного урегулирования украинского конфликта определяется в том числе гарантиями безопасности России. Речь идет и о территориальной ситуации. Захарова посоветовала почитать Конституцию тем, кто интересуется данным вопросом.

«Все входящие в состав России субъекты не являются предметом переговоров», — заявила она.

Таким образом Захарова прокомментировала слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Крым нужно вернуть в состав Украины. Такое заявление он сделал во время видеообращения к участникам саммита Крымской платформы, проходящей в Киеве. По словам Эрдогана, Турция поддерживает независимость и суверенитет Незалежной.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд Крыма удовлетворил первые два иска к Украине из-за водной блокады. Общий ущерб полуострову оценивали в 14 триллионов рублей.