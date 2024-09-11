Отрешенный вид и потухший взгляд: как сейчас выглядит Брюс Уиллис

Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin

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Тяжелобольного актера заметили папарацци в Лос-Анджелесе.

Страдающий деменцией актер Брюс Уиллис был замечен в машине с телохранителями в Лос-Анджелесе. Снимки опубликовало издание DailyMail.

Уиллиса сфотографировали прохожие в районе Студио-Сити, расположенном в Лос-Анджелесе. Он сидел на пассажирском сиденье и был одет в застегивающуюся на пуговицы кофту с воротником. Вид у актера был спокойный и отрешенный, а взгляд — потухший.

Несколько лет назад 69-летнему актеру поставили диагноз: лобно-височная деменция. Болезнь стала развиваться очень быстро, и вскоре актер перестал узнавать близких. Он практически не разговаривает и даже не понимает, где находится. В 2022 году Уиллис публично рассказал о своем недуге и сообщил, что завершает актерскую карьеру.

К счастью, у звезды «Крепкого орешка» есть любящая семья, которая полностью взяла на себя заботу об актере. Даже бывшая супруга Уиллиса — актриса Деми Мур — оказывает всю необходимую помощь и поддерживает его нынешнюю супругу в этом нелегком испытании.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Брюса Уиллиса о состоянии больного отца. Таллула Уиллис рассказала об отношениях с «крепким орешком» и семейных визитах к нему больницу.

Семья считает, что о таком заболевании как лобно-височная деменция надо говорить открыто. Особенно с родственниками, которые находятся рядом с больными с аналогичным диагнозом.