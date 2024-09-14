«Август навсегда»: как Моту удалось продлить последний месяц лета одним альбомом

Фото, видео: 5-tv.ru

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Артист не раз говорил, что в настоящее время выпускать альбомы не выгодно, но эти композиции заставили его поступиться своими принципами.

Лето закончилось, а вот пора хитов — нет. Несмотря на конец жаркого времени года, Мот решил подарить своим поклонникам возможность окунуться во времена абсолютной любви и душевного тепла — в детство. Корреспондент 5-tv.ru выяснил, как Матвею Мельникову (настоящее имя артиста - Прим.ред.) удалось продлить лето одним альбомом.

«Он написался за три дня. У меня есть ощущение, что этот альбом выбрал нас, а не мы его. Мы просто не имеем никакого ни морального, ни творческого права не выпустить его», — рассказал артист.

По словам Мота, этот альбом — олицетворение прошлого и будущего. Когда певец работал над его созданием, он с головой окунулся в ностальгию и осознание того, насколько прекрасная жизнь сейчас, и какой она будет в ближайшем будущем. Этот «поцелуй в вечность» для артиста имеет особую ценность.

«Если этот альбом не зайдет в этом году, я не сильно расстроюсь, потому что он — навсегда, как августа — навсегда, и этот альбом — навсегда», — делится Мот.

С легкой улыбкой артист вспомнил о самых значимых воспоминаниях из детства, которые вдохновили его на этот альбом: каникулы у бабушки с дедушкой, список литературы на лето, вместо денег листья во время игр во дворе, первое разочарование, предательский укус крапивы. По словам исполнителя, с этих мелочей начинаемся мы и наша жизнь.

Также артист обратил внимание на символику в альбоме. Например, песня «Лето из одуванчиков» о том, как скоротечная жизнь и нужно каждый период своей жизни любить по-своему.

«Одуванчики, как символ того, что все хорошее, в том числе наше детство, очень быстро улетучивается, стоит только жизни дунуть на эту конструкцию. И еще один символ — это, можно сказать, антагониста августа — месяц февраль», — рассказал Мот.

По мнению артиста, этот альбом — яркий показатель того, как он вырос за всю свою творческую карьеру как музыкант. Он считает, что ни за что бы не написал эти композиции раньше, потому что не настолько глубоко чувствовал жизнь.

«Мог ли я написать этот альбом, условно говоря, 10 лет назад? И я понимаю, что, если честно признаться себе, нет, я не мог бы написать этот альбом, потому что за это время, мне кажется, я стал более чутко чувствовать шершавость букв, более глубоко капать в философии человеческих отношений и восприятия этой жизни, и более тонко ощущать дыхание этой жизни», — добавил певец.

Сам же Мот не раз говорил, что сейчас не стоит выпускать альбомы из-за плохих прослушиваний и затрат, но с этими композициями он не смог так сделать — они все являются продолжением друг друга. Как и мы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мот обратился к подросткам.