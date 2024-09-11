Обратный эффект: почему на протеиновых батончиках легко набрать лишний вес

Фото: www.globallookpress.com / Jan Woitas

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Такой перекус на постоянной основе может негативно сказаться на вашей фигуре.

Протеиновые батончики несут организму человека не только пользу, но и вред. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru рассказала врач-эндокринолог диетолог Татьяна Фролова.

Как оказалось, при бездумном употреблении они способствуют не похудению, а наоборот лишь набору массы тела. Все дело в том, что протеиновые батончики крайне калорийны — в одной порции может содержаться более 300 килокалорий, что соответствует полноценному приему пищи.

«Протеиновый батончик часто воспринимается как вариант быстрого и питательного перекуса во время или после интенсивных физических нагрузок. Однако в этом случае стоит обратить внимание, чтобы в составе было достаточное количество не только белков, но и углеводов», — объясняет эксперт.

Важно это по той причине, что именно углеводы позволяют организму восполнить запасы энергии, которая необходима для продолжения физической активности.

Более того, за частой формулировкой «без сахара», которую производители любят оставлять на упаковке батончика, может скрываться обман, так как в продукте могут содержаться его заменители — фруктоза или различные сиропы.

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