Долгожданное продолжение: на экраны выйдет шестая часть «Ледникового периода»

Фото: Кадр из к/ф «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф» реж. Стив Мартино, Майк Тёрмайер. 2012г

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Информацию о работе над продолжением популярного мультфильма подтвердил актер, озвучивающий персонажа Сида.

Американская медиакорпорация Disney начала работу над шестой частью мультфильма «Ледниковый период». Такую информацию подтвердил колумбийский актер Джон Легуизамо, который озвучивает ленивца по имени Сид, в эфире радио NPR.

«Я так рад это слышать. Мы собираемся снимать «Ледниковый период — 6», — сказал он.

При этом Легуизамо не раскрыл подробности о работе над продолжением знаменитой франшизы.

«Ледниковый период» — это приключенческий мультфильм. Первая часть франшизы вышла в свет в 2002 году. Создателем является студия Blue Sky, которая закрылась в 2021 году. Решение было связано, как заявляли в Disney, с пандемийными издержками. Теперь, вероятно, работой над шестой частью занимается Walt Disney Animation Studios.

Действия франшизы разворачиваются в доисторические времена, в начале ледникового периода. В центре внимания группа животных, состоящая из самых разных видов, в том числе обитающих только тогда: мамонты Мэнни, Элли и Персик, ленивец Сид, саблезубый тигр Диего, опоссумы Крэш и Эдди, ласка Бак, хорек Зи, а также всеми любимая саблезубая белка Скрэт. Все они — больше чем друзья. Это семья, члены которой заботятся, любят и защищают друг друга.

С каждой частью мультфильма семья становится больше. Однако и враги не дремлют — постоянно героев «Ледникового периода» поджидает новая опасность.

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