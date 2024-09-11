В Сочи почти неделю ищут пропавшую школьницу
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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В последний раз подростка видели 6 сентября.
Пропавшую неделю назад 15-летнюю школьницу до сих пор не могут найти в Сочи. Об этом пишет поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Краснодарскому краю.
Сообщается, что подростка последний раз видели 6 сентября. После этого ее местонахождение остается неизвестным.
У девушки темные волосы, рос 170 сантиметров. В день пропажи она была одета в белую кофту и джинсы такого же цвета.
Напомним, что история с недавно пропавшей 12-летней девочкой в Нижнем Тагиле закончилась, к сожалению, трагедией. Тело школьницы нашли спустя несколько дней в подвале многоэтажного дома, где жила ее семья. На теле ребенка были зафиксированы следы насильственной смерти.
Ранее 5-tv.ru писал, отец убитой в Нижнем Тагиле школьницы не может поверить в случившееся.