Экс-депутата Госдумы Пономарева* требуют заочно приговорить к 14 годам колонии
Фото: Sergei Chuzavkov / ТАСС
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В России на бывшего парламентария возбуждено несколько уголовных дел.
Прокурор заочно запросил 14 лет лишения свободы для бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарева*. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
«Прошу признать Пономарева Илью Владимировича виновным… назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы», — заявил гособвинитель в ходе заседания 2-го Западного окружного военного суда.
Прокурор также попросил запретить Пономареву пять лет администрировать интернет-ресурсы.
В России в отношении экс-депутата возбуждены уголовные дела о государственной измене, участии в деятельности террористической организации и публичных призывах к терроризму. Пономарева также обвиняют в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии.
По версии следствия, в 2022 году Пономарев, находясь на территории Украины, принял участие в трансляции в интернете, а также дал интервью, в ходе которого публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Он также неоднократно делал заявления, которые подпадают под статью об оправдании терроризма.
С 2014 года Пономарев проживает за пределами России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в отношении Пономарева возбуждено несколько уголовных дел.
Также неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и представитель ФБК** Леонид Волков*. На платформе различных шоу на YouTube он заявлял, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».
* — признан иностранным агентом на территории России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росинформинга.
** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда.