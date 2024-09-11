«Хочу предостеречь»: Песков прокомментировал информацию об ударах по Мурманской области из Норвегии

Песков прокомментировал информацию об ударах по Мурманской области из Норвегии

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

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Ранее в этот день силы ПВО пресекли попытку атаки беспилотников ВСУ на этот регион.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал свой комментарий по поводу ударов дронами ВСУ по Мурманской области, которые якобы осуществлялись с территории Норвегии. О том, правда ли эта страна имеет причастность к атаке, он рассказал в ходе брифинга.

Песков заявил, что подобной информации, распространившейся в ряде Telegram-каналов, не стоит доверять.

«Здесь я вам точно ничего не могу сказать, но только хочу вас предостеречь от восприятия как первоисточников сообщения разных электронных средств массовой информации или „околосредств“ массовой информации», — сказал он.

По его словам, точной информацией могут владеть специальные ведомства и службы, но точно не паблики в соцсетях.

«Это, конечно, информация, которой скорее владеют наши военные и специальные службы», — говорит Песков.

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) совершили попытку атаковать объекты в Мурманской области.

Удары были нанесены при помощи дронов самолетного типа. Российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось их ликвидировать.

Ранее 5-tv.ru передавал слова пресс-секретаря президента РФ Пескова о возможных ударах ВСУ западным оружием вглубь России.