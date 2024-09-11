Ровно 23 года назад в США рухнули Башни-близнецы, погибли почти 3 тысячи человек

Фото: www.globallookpress.com / Chris Trotman/DUOMO/PCN via www.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Трагедия унесла жизни около трех тысяч человек.

Ровно 23 года назад в США произошла серия терактов, унесших жизни почти трех тысяч человек. Четыре самолета разбились в разных точках страны — два из них врезались в Башни-близнецы в Нью-Йорке. Агентство URA.RU напомнило, как произошла трагедия.

Что произошло 11 сентября 2001 года

Фото: www.globallookpress.com / Hubert Boesl

Утром 11 сентября участники Аль-Каиды* привели в действие план тщательно спланированной операции. Четыре пассажирских самолета захватили 19 террористов этой организации, отправив лайнеры в сторону густонаселенных мест США.

Первый самолет, Boeing 767, попал в Северную башню Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке. Спустя двадцать минут в Южную башню врезалось второе воздушное судно. Оба строения рухнули на улицы города менее чем за два часа, оставив мало шансов на спасение людям в зданиях. По официальным данным, к обрушению привело два фактора — повреждение от столкновения и яркий огонь от авиационного топлива.

Важно отметить, что два оставшихся лайнера упали в других частях Соединенных Штатов. Один на западное крыло Пентагона в Вашингтоне, а второй разбился в поле близ Шанксвилла.

Количество жертв серии терактов

Фото: www.globallookpress.com / Richard B. Levine, via www.imago

Серия терактов 11 сентября унесла жизни 2977 человек, 246 из них были на борту угнанных лайнеров, остальные погибли в местах падения самолетов. В трагедии также погибли 343 пожарных, 55 военных, а также 71 сотрудник полиции.

Воспоминания очевидцев

Фото: www.globallookpress.com / Eric J. Tilford

Рон ДиФранческо оказался единственным человеком, который находился на верхних этажах и выжил после обрушения башни. Он первым увидел дым и поспешил эвакуироваться, даже запертые выходы не позволили ему пасть духом — мужчина спустился с 84 до первого этажа.

Работавший на 81-м этаже Стэнли Праймант во время трагедии отверг запрет охраны вернуться на этаж, мужчина спрятался от пламени под столом. Вскоре ему на помощь пришел коллега, который и помог выбраться из рушащегося здания.

Удача также улыбнулась эмигрировавшему из Краснодара Александру Скибицкому, он работал на 65 этаже в Южной башне. Служба безопасности тогда потребовала оставаться всех на своих местах, но мужчина поддался своему чувству тревоги, покинув здание с коллегой за несколько минут до столкновения самолета. Он вернулся к своей жене живым.

Не стоит забывать, что 11 сентября до сих пор считается самым страшным терактом в истории. Ни одна другая катастрофа не унесла большего количества человеческих жизней.

Ранее 5-tv.ru писал, как спасатель раскрыл страшные детали теракта 11 сентября в США. Подробнее изучить судьбы выживших при обрушении башен в тот роковой день можно в этом материале.

* — запрещенная в России террористическая организация.