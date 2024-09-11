Более 12 тыс боевиков и 96 танков: ВСУ понесли огромные потери в Курской области

ВСУ за все время боев в Курской области потеряли более 12 тысяч боевиков

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Армия России продолжает вытеснять противника с территории страны.

Вооруженные силы России продолжают отражать попытку вторжения армии Украины в Курскую область. За все время боев в приграничье ликвидировано более 12 тысяч боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

В частности, подразделения группировки войск «Север» отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Апанасовки, а также сорвали попытки нападений в районах населенных пунктов Черкасская Конопелька, Борки и Фанасеевка. В ходе боев ликвидировано до 30 боевиков и еще десять взяты в плен. Также уничтожены боевая бронированная машина (ББМ), два танка и шесть авто.

Войска России также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в населенных пунктах Борки, Бяхово, Гуево, Вишневка, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Косица, Любимовка, Малая Локня, Махновка, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Снагость и Успеновка.

В Сумской области нанесены удары по районам сосредоточения иностранных наемников и украинских боевиков. Находились они в населенных пунктах Ахтырка, Белополье, Битица, Глухов, Семеновка, Степановка, Сумы, Свесса, Песчаное, Павловка, Пустогород, Радянское, Россоши, Раки и Ямполь.

За сутки ВСУ потеряли свыше 350 боевиков и 13 единиц бронетехники, артиллерийское орудие, две пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 19 авто.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12200 военнослужащих, 96 танка, 42 боевые машины пехоты, 77 бронетранспортеров, 656 боевых бронированных машин, 401 автомобиль», — сообщили в ведомстве.

Вместе с тем ВСУ в Курской области лишились 90 артиллерийских орудий, 26 установок РСЗО, включая М142 HIMARS и М270 MLRS, а еще восьми установок ЗРК, семи РЛС контрбатарейной борьбы и двух транспортно-заряжающих машин. Также уничтожены 22 станции РЭБ, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России освободила 10 населенных пунктов Курской области. Бойцы постепенно вычищают территорию от противника.