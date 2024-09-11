«Полный спектр витаминов»: как оставаться здоровыми и энергичными осенью

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Смена сезона и погодных условий может плохо сказаться на самочувствии. Чтобы этого избежать, стоит придерживаться нескольких правил.

Осенью из-за погодных изменений у человека появляются такие симптомы как лень, уныние и апатия. Чтобы их избежать, нужно выстроить регулярный график питания и употреблять больше цветных овощей. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала нутрициолог Екатерина Осипова.

«Самое полезное в осеннее время — тыква, морковь, свекла, яблоки, груши. Эти продукты обладают огромным количеством антиоксидантов, которые помогают укрепить иммунную систему и защищают нас от простуды и аллергии», — отметила специалист.

Осенью также очень полезно употреблять настойку из шиповника. Можно сделать так: поставить шиповник в теплое место, заваривать в течение ночи и утром выпить. Такой напиток богат витамином С.

«Осень — это то время, когда можно насладиться крупами, а также скинуть несколько лишних килограммов благодаря гречке и киноа, потому что эти злаки из сложных углеводов. Они способствуют тому, что у вас будет сжигаться лишний жир и улучшаться пищеварение за счет обилия клетчатки в этих крупах», — подчеркнула Осипова.

Кроме того, нужно обратить внимание на режим питания. Необходимо придерживаться регулярного графика и избегать пропусков в приеме пищи. Лучше питаться два или три раза в день и отказаться от перекусов, которые содержат простые углеводы.

«Важно включать в рацион разнообразные группы продуктов, чтобы обеспечить полный спектр всех необходимых макроэлементов, микроэлементов и витаминов. Включайте цветные овощи, которые позволяют вам избегать простудных явлений в осенний период. Самые богатые антиоксидантами фиолетовые овощи», — отметила эксперт.

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