Сухой закон: в некоторых регионах РФ запретили продавать алкоголь в День трезвости

Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Kneffel; 5-tv.ru

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В Минздраве призывают россиян не ограничиваться акацией одним днем, а продлить ее на более долгий срок.

Свыше десятка российских регионов ввели запрет на продажу алкоголя по случаю Дня трезвости. В календаре он закреплен за 11 сентября.

Ограничения действуют, например, в Калининградской, Иркутской, Кемеровской областях, в Забайкальском крае и Удмуртии. Где-то ограничения действуют только на покупку спиртного в супермаркетах, а в некоторых пошли дальше. Так, в Омской области напиток с градусом не получится заказать даже в ресторане.

А в Минздраве призвали не игнорировать «праздник трезвости», в том числе и жителей регионов, на которые не распространился этот краткосрочный «сухой закон». Более того, врачи предложили не ограничиваться одним днем, а продлить акцию до конца недели.

Тем временем в Госдуме готовят законопроект, который запрещает продажу алкоголя тем, кому еще нет 21-го года.

К слову, за минувшие десять лет продажа алкоголя в России снизилась более чем на 20%. Так, за десятилетие на 20,7% сократилась продажа коньяка и водки, на 19,5% — ликероводочных изделий.

В связи с этим россияне стали реже сталкиваться с отравлением алкогольной продукцией. В целом по стране количество случаев острой интоксикации в связи с употреблением спиртосодержащей продукции снизилось на 34%.