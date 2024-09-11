В России создают первую в мире вакцину от аллергии на пыльцу березы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

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Клинические испытания стартуют уже этой осенью.

Уже осенью в России стартуют клинические испытания первой в мире вакцины против аллергии на пыльцу березы. Как ожидается, следующим летом станут известны результаты первого и второго этапов исследования. А полное завершение намечено на 2026 год.

На протяжении всего времени врачи будут наблюдать за группой добровольцев: как они переносят препарат и насколько хорошо он справляется со своими задачами.

Саму формулу вывели ученые Института иммунологии ФМБА. После прививки в организме начинается выработка антител, необходимых для борьбы с поллинозом. Кроме того, вакцина поможет справиться еще и с перекрестной пищевой аллергией, которую провоцирует цветение березы. Это, например, реакция на яблоки и другие фрукты с косточками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у школьницы из-за редкой аллергии начала отмирать кожа. В больницу подросток поступила с жалобами на высыпания на коже.