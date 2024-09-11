Застрявший в Париже: как Дуров живет во Франции под судебным надзором

Фото, видео: www.globallookpress.com / lukomore. org; 5-tv.ru

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Предпринимателя задержали 24 августа. Его подозревают в совершении более десятка преступлений.

Основатель Telegram Павел Дуров сотрудничает с французским следствием. Прокурор Парижа рассказала, что предприниматель соблюдает все условия судебного надзора, в том числе отмечается в комиссариате дважды в неделю.

Также Лор Беко раскрыла, что Telegram привлек внимание следователей из-за отсутствия реакции на запросы властей. Правоохранители просили идентифицировать киберпреступников, в том числе связанных с детской порнографией.

Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа по подозрению в совершении более десятка преступлений. Среди них — соучастие в наркоторговле и мошенничество. Французский суд предъявил ему обвинения по нескольким пунктам, но основателя платформы отпустили из-под стражи на время расследования под залог в пять миллионов евро.

Впервые после своего задержания бизнесмен вышел на связь только 6 августа. Он сообщил, что некогда лично помогал создать горячую линию между Telegram и Парижем в рамках борьбы с терроризмом. Дуров также отметил, что резкий скачок числа пользователей мессенджера до 950 миллионов человек спровоцировал большое количество проблем и позволил разного рода преступникам злоупотреблять платформой.