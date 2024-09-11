Указание из мессенджера: двое школьников сожгли вертолет в Ноябрьске

Два завербованных в мессенджере школьника сожгли ночью вертолет в ЯНАО

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Как подростки пробрались на частный аэродром и кто был их куратором — выясняют правоохранители.

Двое подростков пробрались на частный аэродром в Ноябрьске (ЯНАО) и сожгли вертолет авиакомпании Utair. Оказалось, что мальчиков завербовали в мессенджере. Фото с места инцидента оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

По данным Telegram-канала «112», сами подростки получили ожоги лица и рук. За ночной налет вербовщики предложили школьникам круглую сумму.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту поджога вертолета. Сейчас они проверяют двух подростков на причастность к похожим преступлениям.

Ранее 5-tv.ru писал, что сгоревший спортклуб в Петербурге могли поджечь. Сообщалось, что пожар на Крестовском острове был сильным, а спасателям пришлось непросто его локализовать.