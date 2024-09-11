«Пример личности»: актриса Стриженова попрощалась с Александром Масляковым

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Прощание с артистом проходит в зале «Планета КВН» в Москве.

В концертном зале «Планета КВН» в Москве проходит церемония прощания с бессменным ведущим «Клуба веселых и находчивых» Александром Масляковым. Кадры с места передает корреспондент 5-tv.ru.

Попрощаться с яркой звездой российского телевидения пришли гендиректор Первого канала Константин Эрнст и его супруга Софья, ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович, Эдгард и Аскольд Запашные, а также много других друзей и коллег Маслякова.

С прощальной речью для заслуженного деятеля искусств России Маслякова выступила актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.

«Это пример личности на телевидении. Он, когда выходил на сцену, моментально брал внимание, и видно было только его. Когда он разговаривал со зрителями, это было через экран. Он разговаривал с каждым в отдельности. И каждый зритель считал КВН своим», — вспоминает Стриженова.

Масляков будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

О смерти Маслякова стало известно 8 сентября. Ведущий всеми любимой программы на протяжении многих лет страдал от неоперабельной опухоли в легких. Артист скончался в возрасте 82 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какую формулу счастья выявил Александр Масляков.