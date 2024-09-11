«Малозаметные симптомы»: как подверженность мошенничеству связана с болезнью Альцгеймера

Фото, видео: www.globallookpress.com / Matthias Balk; 5-tv.ru

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Существуют признаки, которые следует воспринимать как сигналы будущих ментальных проблем.

Подверженность мошенничеству может сигнализировать о ранней стадии Альцгеймера, считают американские ученые из университета Южной Калифорнии. Насколько это утверждение верно, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун.

«Любая деменция, в том числе и болезнь Альцгеймера, начинается с каких-то малозаметных симптомов и с течением времени оно прогрессирует. И характеризуется прежде всего расстройством кратковременной памяти», — напомнил специалист.

В качестве примера врач привел случай, когда человек не может запомнить, с какой частотой и кратностью ему нужно принимать лекарства.

«Эти малозаметные симптомы характерны не только болезни Альцгеймера, но и любых приобретенных деменцией: семейная деменция, старческая и так далее. Поэтому, мне кажется, если бы более широко как-то взяли исследователи вопрос изучать, они бы, скорее всего, пришли к выводу о том, что любое старческое слабоумие этим характеризуется», — объяснил Ковтун.

В какой-то мере эксперт согласился с выводами ученых, но указал, что эта уязвимость может быть характерна не только для болезни Альцгеймера. Сюда же можно отнести такой диагноз как атеросклероз сосудов головного мозга.

«Повышенная внушаемость, уязвимость к обману — она дает определенную вероятность в будущем, что будет слабоумие развиваться», — подчеркнул психиатр.

Ковтун пояснил, что уязвимостью характеризуются все виды деменций. Однако болезнь Альцгеймера — редкий случай слабоумия.

«Наиболее частая причина деменции — это атеросклероз сосудов головного мозга. В отличии атеросклероза сосудов головного мозга, болезнь Альцгеймера — это нейродегенеративное заболевание. То есть редкая форма деменции, соответственно, не связана напрямую с атеросклерозом сосудов головного мозга. Они этим нюансом отличаются», — указал специалист.

При этом внешне старческие деменции и приобретенное слабоумие проявляются очень схоже.

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