Пережить удар: скоро магнитная буря достигнет пика своей активности
Магнитная буря достигнет пика своей активности днем 11 сентября
Фото, видео: 5-tv.ru
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Благодаря вспышкам на Солнце россияне смогут увидеть северное сияние даже в центральной части страны.
Солнечный удар предстоит сегодня перенести жителям Земли. Магнитная буря, которая началась накануне вечером, достигнет своего пика примерно к середине дня.
Она не самая сильная — два балла из пяти — но метеозависимые люди все равно могут испытывать головные боли, скачки давления и прочие неприятные симптомы. А виной всему — мощные вспышки на Солнце, которые зафиксировали 7 сентября.
Но есть и хорошие новости: как всегда, магнитная буря будет сопровождаться северным сиянием. И увидеть его смогут даже жители центральной России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что геофизики обнаружили шокирующую находку на Марсе. В недрах планеты может теплиться жизнь!
Дело в том, что поверхность Марса покрыта высохшими реками и водоемами. Предположительно, много лет назад планета была обитаемой, но из-за глобального потепления водные ресурсы полностью истощились.