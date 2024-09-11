Фото, видео: www.globallookpress.com / Lev Radin; 5-tv.ru

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Постпред России при ООН подчеркнул, что Запад уже по уши завяз в украинском конфликте.

На двойные стандарты Запада в отношении Украины указал постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, признать нацистскую сущность киевского режима могут лишь единицы среди западных политиков. Остальные предпочитают этого не замечать.

«Нас, честно признаться, уже давно не удивляют вопиющие двойные стандарты западных спонсоров киевского режима. Их в таких случаях поражает избирательная слепота, та самая, которую они демонстрировали все восемь лет, пока киевский режим, в том числе и под прикрытием минских договоренностей, обстреливал мирные города Донбасса. Такая же слепота охватывает Соединенные Штаты и их сателлитов, когда киевская хунта проявляет свою нацистскую сущность», — сказал Небензя.

Дипломат подчеркнул, что Запад уже по уши завяз в украинском конфликте, о чем свидетельствуют как поставки вооружения, так и гибель большого количества иностранных наемников на территории Украины.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.