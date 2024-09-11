СК возбудил дело о теракте после схода с рельсов вагонов в Белгородской области

Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

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К счастью, машинист и его помощник не пострадали в результате случившегося.

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба» после схода вагонов грузового поезда с рельсов в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«10 сентября 2024 года на 697 км перегона Новый Оскол-Волоконовка Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход тепловоза грузового поезда и 11 порожних железнодорожных вагонов», — напомнили в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что машинист и его помощник в результате теракта не пострадали.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи, проводится поиск злоумышленников, которые могут быть причастны к преступлению.

Как ранее уточнял глава Белгородской области Вячеслав Гладков, с рельсов сошли именно пустые вагоны грузового поезда. Пассажирские составы после аварии пустили обходным путем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Забайкальском крае с рельсов сошли шесть вагонов грузового поезда с углем. В результате произошедшего никто не пострадал, инцидент никак не повлиял на работу железной дороги.