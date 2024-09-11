Дорогой тариф: почему стоимость услуг ЖКХ растет и кому положены льготы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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В некоторых случаях жильцы самостоятельно могут влиять на суммы, указанные в платежках.

Многие россияне заметили повышение тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). «Известия» разобрались, с чем связан рост цен и каким категориям граждан положены льготы.

Почему растут цены на ЖКУ

С 1 июля размер оплаты ЖКХ проиндексировали в среднем на 9,8%. Однако, как сообщили жители ряда регионов, суммы в их платежках возросли гораздо больше.

Так, в Костроме пожаловались, что за содержание общедомового имущества им насчитали в четыре раза больше, а плата за двухкомнатную квартиру выросла в среднем с 3850 до 8250 рублей. В некоторых городах Рязанской, Калужской, Тюменской областей итоговая сумма увеличилась в полтора-два раза. Во Владивостоке за водоотведение жителям начислили на 25–30% больше.

Как объяснили журналистам в пресс-службе правительства Чувашии, услуги делятся на жилищные и коммунальные. К коммунальным относятся плата за свет, воду, отопление и газоснабжение. Цены на них устанавливает правительство в соответствии с индексом, который рассчитывается отдельно для каждого региона. А вот жилищные услуги, которые включают в себя обслуживание общего имущества, государством не регулируются.

В управлении ЖКХ Костромы добавили, что жильцы и наниматели квартир могут собраться на общедомовое собрание и выбрать способ управления их домом. Если же жильцами не был установлен размер платы за содержание жилого помещения, тогда он определяется местным постановлением.

«Размер платы за содержание жилого помещения для этих категорий граждан с 1 августа 2024 года проиндексирован на 7,2%. При этом предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по городу Костроме с 1 июля 2024 года утвержден в размере 9,2%», — объяснили в администрации Костромы.

Представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми, сенатор Ольга Епифанова добавила, что самые большие платежки за ЖКУ приходят жителям Крайнего Севера, Арктики и Дальнего Востока. Это объясняется разницей в климатических условиях, особенностями инфраструктуры и видом топлива. Она также подчеркнула, что индексация, которая произошла 1 июля, стала первой за минувшие полтора года. Сейчас цены в платежках могут отличаться в три-четыре раза.

Как отметила Епифанова, на тариф за отопление напрямую влияет вид топлива, которое используется в том или ином регионе: каменный уголь, газ, мазут. Мазут — самый дорогой, а зависимость от него еще высока в некоторых регионах Севера и Дальнего Востока. Сенатор напомнила, что глава российского государства Владимир Путин поручил реконструировать котельные, работающие на мазуте, под биотопливо в ряде регионов РФ.

По словам генерального директора ООО УК «Эксжил» Дмитрия Чуркина, понизить плату за ЖКУ нельзя, однако ее можно повысить. Жильцы многоквартирного дома могут собраться на общедомове собрание и решить, требуются ли им какие-то дополнительные услуги.

«Чтобы был понятен порядок цен, поясню: тариф для МКД (многоквартирного дома — Прим.ред.) без лифта и мусоропровода вырос с 23,41 руб./кв. м до 25,99 руб./ кв. м. В домах с лифтом и мусоропроводом тариф увеличился с 31,63 руб./кв. м до 35,11 руб./кв. м», — уточнил Чуркин.

Так, на квартиру в доме, где нет мусоропровода и лифта, платеж вырос в среднем на 129 рублей, а на жилье в том доме, где все это оборудование есть — на 174 рубля.

Кто имеет право на льготы на оплату ЖКУ

В пресс-службе ФАС отметили, что некоторым гражданам положены льготы на оплату ЖКУ. К примеру, это касается семей с детьми, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю.

Не стоит забывать, что немаловажную роль в платежке за ЖКУ играет количество людей, прописанных в квартире.

Председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков отметил, что малообеспеченные граждане могут обратиться за субсидией на оплату ЖКУ, если платеж превышает установленный процент от совокупного дохода семьи. Федеральный показатель — 22%, но есть субъекты, в которых он ниже.

Сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов напомнил, что если собственнику или нанимателю жилого помещения не ясно, почему он должен платить за ЖКУ ту или иную сумму, он имеет право обратиться в управляющую компанию за разъяснениями. Если полученный ответ не удовлетворил жильца — он может подать исковое заявление в суд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семьям участников СВО помогут оформить субсидию на оплату ЖКУ в Москве.