Закрытый показ: Сергей Безруков поставил спектакль «Капитанская дочка»

Фото, видео: © РИА Новости / Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Премьера откроет сезон Московского Губернского театра.

В Московском губернском театре прошел закрытый показ премьерного спектакля «Капитанская дочка». Его поставил Народный артист России Сергей Безруков. На сцене ему удалось объединить не только знаменитую повесть Александра Пушкина, но и реальные документы. Среди них — выдержки из допросов и судебных слушаний по делу Пугачева. Среди первых зрителей была корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

В кандалах, под следствием, предводитель казачьего бунта молится на коленях. Таким Емельяна Пугачева зритель еще не видел.

На сцене — следственный эксперимент. Герои рассказывают о событиях, которые уже совершили. Уже нет ярости и жажды мятежа. Пугачев — не просто человек, который способен сопереживать, он способен покаяться.

«Идет революция, бунт, там же головы летят, там же идешь вперед, все, как кровь, смерть, а тут есть возможность остановиться и понять, а что ты натворил, а зачем? А зачем было женщин убивать? Зачем было так зверствовать?» — задается вопросом актер театра Дмитрий Карташов.

Допрос, в рамках которого герои воссоздают все события, помог сохранить потрясающий описательный пушкинский текст.

Этот спектакль, как и роман, не только о бессмысленном и беспощадном бунте, но и об искренней любви. Петр Гринев — уже не тот беспечный юноша, а Маша Миронова — уже не такая беззащитная девушка.

«Когда я первый раз прочитала, она там же и боится выстрелов, и такая пугливая вся, а здесь Маша, она все-таки сильная девчонка. Она готова идти до конца и бороться за свою любовь», — объясняет актриса Александра Лукьянова.

Впечатляющие декорации, свет, наряды помогли воссоздать эпоху Крестьянской войны.

За кулисами — огромное количество костюмов, их было создано больше пятидесяти: доспехи, кафтаны, невероятной красоты маски для народных гуляний и вот тот самый заячий тулуп, который Петр Гринев подарит Емельяну Пугачеву, очень тяжелый.

«Это исторический костюм, вышивка, все по эскизам создается, художники над этим работали, натуральные ткани», — поясняет Ольга Гонтар, заведующая костюмерным цехом.

Особое внимание уделили и музыке. В спектакле не используют фонограмму. Артисты сами играют на русских народных инструментах — балалайках, ложках, бубнах и трещотках.

Хотя текст романа знаком каждому со школьной скамьи, новое прочтение заставляет с нетерпением ждать — а что же будет дальше…

— Потрясающая сценография, такие пронзительные актеры все и, мне кажется, зал просто сидел замерев, вот затаив дыхание.

— Очень интересно, на самом деле харизматично, обаятельно, очень красиво», — говорят первые зрители спектакля.

Режиссер спектакля Сергей Безруков использовал не только роман Александра Сергеевича Пушкина, но и его научную монографию «История Пугачева» — архивные документы, фрагменты реального расследования и показания восставших.

«В этом спектакле есть и преступление, и наказание. Вопрос — в покаянии. Вот это самая важная тема, мне кажется, очень важная, попадающая в наше время, отвечающая духу времени. Почему это спектакль мне кажется очень современным, злободневным. Способность к покаянию...» — подчеркивает Сергей Безруков, художественный руководитель Московского Губернского театра.

Громкой премьерой Московский Губернский театр не только начал 12-й сезон, но и открыл шедевр пушкинской прозы совершенно с новой, неожиданной стороны.