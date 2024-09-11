Уровень сбережений: жители некоторых регионов РФ не любят хранить деньги в банке

«Известия»: в Москве больше всего откладывают деньги на депозитах в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В других им доверяют свыше половины годового дохода.

Склонность к сбережениям у граждан России очень различается в зависимости от региона проживания. Об этом «Известиям» заявили в Центральном банке.

Так, к примеру, в десятку лидеров вошли субъекты, где жители держат на вкладах от половины до целого годового дохода. Это, в первую очередь, Москва. Одна семья, проживающая в столице, хранит в банке в среднем 3,2 миллиона рублей, или 100,7% годового дохода.

На втором месте Санкт-Петербург — 1,5 миллиона рублей или 78,2%, соответственно.

На третьем месте — Калининградская область (63,3%), а после Чувашская Республика (61,6%), Ярославская область (59,3%), Рязанская область (57,1%), Самарская область (56,9%), Приморский край (54,3%), Владимирская область (52,6%), Новосибирская область (50,8%).

Жители республик Северного Кавказа, по данным ЦБ, меньше всего делают сбережения. К примеру, в Ингушетии и Чечне всего 6,7% населения хранит деньги в банке. Также в числе регионов с низким уровнем сбережений оказались Республика Саха и Чукотский автономный округ.

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