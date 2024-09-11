Еще больше хорошей музыки: Большой театр и зал «Зарядье» начали сотрудничество

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Валерий Гергиев и Иван Рудин пообещали множество интересных программ.

Генеральный директор Большого театра России, художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев — и генеральный директор Московского концертного зала (МКЗ) «Зарядье» Иван Рудин подписали соглашение о сотрудничестве. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры этого события.

«Сотрудничество коллективов Большого театра и зала „Зарядье“ — для меня это действительно радость, большая радость. Мы делали многое в последние 5–7 лет для того, чтобы программы зала „Зарядье“ наполнялись оперными спектаклями — это самое сложное из того, что можно здесь сделать», — отметил Гергиев после подписания документа.

Он добавил, что публика готова к необычным программам, поэтому в самое ближайшее время все задуманное будет реализовано. К примеру, будут исполнены лучшие произведения русских, итальянских, французских, немецких и австралийских композиторов. Радость Гериева разделили и Рудин.

«Для нас огромная радость концерт Большого театра. Не только ресурсы важны, но важны творческие идеи и энергия, которыми обладает Валерий Гергиев», — заявил Рудин.

Радостное событие отметили исполнением Пятой симфонии Дмитрия Шостаковича и сюиты из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева.

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