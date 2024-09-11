В нескольких точках с шавермой в Петербурге найдены возбудители кишечных инфекций

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АННА СЕЛИНА; 5-tv.ru

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Это может стать поводом для закрытия предприятий общепита.

«Известия» готовы передать в Роспотребнадзор результаты своей проверки нескольких точек по продаже шавермы в Петербурге. В Северной столице к этому блюду особое отношение. Но, к сожалению, готовят его зачастую в тех же условиях, и травятся шавермой так же часто, как и в других регионах. Поэтому результаты ревизии корреспондента Александра Тарасенко вполне могут стать поводом для закрытия некоторых фаст-фудов.

Для чистоты эксперимента выбрали три точки общепита в разных районах города. Первая — для туристов, рядом с крейсером «Аврора». Вторая — в спальном районе на севере Петербурга. А третья — возле метро, на Васильевском острове.

Все в термопакете очень быстро отвозим в лабораторию. Как оказалось, ни один из этих продуктов есть нельзя.

У нас три протокола — три исследованных шавермы. В каждом из продуктов обнаружена кишечная палочка. Также в образцах нашли плесень, споры различных грибов, дрожжи и бактерии.

«Использование продуктов обсемененных кишечной палочкой может быть опасно с точки зрения развития острого гастроэнетрита, энтероколита, с такими симптомами как тошнота, рвота — нарушения стула и говорит о неоднократном нарушении санитарных норм», — подчеркивает Наталья Круглова, врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов.

Как раз после такого быстрого обеда третьеклассница Лера больше недели провела в инфекционном отделении детской больницы.

«Температура 38,5. Два дня подряд ребенок не ел. Мы предполагаем, что это была интоксикация на фоне приготовления и хранения продуктов», — говорит Юлия Кленус, родственница пострадавшей.

В первой закусочной — рядом с Авророй — грязные поддоны, разбитые стекла, жир на стенах. Это только в общем зале.

Повар из второй точки так и не смог внятно объяснить где же его санитарная книжка. А на кухне — грязь, мусор и мухи. Под пищевой пленкой — котлеты явно не первой свежести, рядом — сырое мясо. 

А в бистро на Васильевском нас встретила уборщица, она же — администратор, она же — повар. Работает в сфере обслуживания вообще без каких-либо документов.

Проверить точку общепита специалисты Роспотребнадзора могут только после заявления граждан. Или по результатам журналистского расследования — как в нашем случае. По всей стране за последние полгода с жалобами только на шаверму обратились больше 800 петербуржцев. В июле в Москве 17 человек отравились и подхватили сальмонеллез. Возбуждено уголовное дело и по факту отравления 40 человек в столице в конце августа. Прямо сейчас в Карелии больше 100 человек остаются под наблюдением врачей.

Эксперты чуть ли не каждый день выпускают памятки для покупателей. Но по большому счету, отвечают всем требованиям единицы закусочных.

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