ВС РФ взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР

Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Интенсивные бои ведутся и по другим направлениям СВО.

В зоне проведения специальной военной операции за минувшие сутки сразу четыре освобожденных населенных пункта. Один из них, это село Григоровка, оно находится на Артемовском направлении и это правый фланг крупной группировки ВСУ, которая ведет оборону Часова Яра.

На Покровском направлении с сегодняшнего дня под контролем наших бойцов Красногоровка и Гилицыновка. А вот всего в нескольких километрах к северу от Угледара, освобождено село Водяное.

Российская армия уверенно продвигается в сторону Покровска и отбрасывает все дальше от Донецка, подразделения ВСУ, которые обстреливают столицу Донбасса.

Интенсивные бои идут и на других направлениях. На одном из участков фронта под удар попали американский БМП Bradley и украинский броневик «Козак». Обе боевые машины оказались уязвимы перед российским оружием и сгорели.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС России освободили населенный пункт Мемрик в ДНР. Вместе с тем российские войска нанесли поражение противнику в районах таких населенных пунктов, как Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба ДНР. Бойцы РФ отразили восемь контратак штурмовых групп и бригады нацгвардии Украины.