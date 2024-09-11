Сгоревший спортклуб в Петербурге могли поджечь

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Комплекс был возведен без разрешения Госстройнадзора.

Сильнейший пожар этим вечером тушили на Крестовском острове в Петербурге. Это не рядовое происшествие, ведь на самой дорогой земле в городе, полыхал самый легендарный самострой Северной столицы, бывший клуб Sport Palace. А вот почему версия поджога сразу стала основной — на месте выяснил корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

Здание в элитном районе Санкт-Петербурга полыхнуло как спичка. Изначально сообщалось о возгорании на 200 квадратных метрах, однако вскоре эта площадь увеличилась в четыре раза, пожару присвоили повышенный ранг сложности.

«Пожар локализован, пожар непростой. На момент прибытия первых подразделений уже происходило достаточно интенсивное горение кровли. Кровля купольная, покрытая полимерными материалами, поэтому материалы легкосгораемые, горючие. Распространение по кровле было достаточно интенсивное. Здание на данный момент не эксплуатируемое, в принципе горючей загрузки внутри нет. Задача — проверить внутри все помещения и заниматься уже дальше проливкой», — говорит Игорь Улубиков, заместитель начальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Бесстрашных прохожих, привлеченных огромным столбом огня и дыма, не пугало даже то, что внутри могут быть газовые баллоны.

Впрочем, пожарные вскоре опровергли эти сведения.

«Газовых баллонов в здании нет. Здесь газовая котельная, она тоже не эксплуатируется. Служба „04“ ввод в здание перекрыло, так что угрозы по возможным каким-то последствиям разгерметизации и взрыва газа абсолютно нет», — утверждает Улубиков.

Спустя два часа огонь локализовали, пожарные приступили к проливке здания.

Спорткомплекс был возведен на земле, принадлежащей городу, без разрешения Госстройнадзора. В 2016 году здание признали самостроем, его собирались снести. Глава компании Springald, выигравшей тендер на разработку соответствующей технической документации, сообщил нам, что успели только приступить к замерам. Однако у владельца спорткомплекса немного другая версия. Он полагает, что здание могли поджечь.

«После этого они просто вытащили из здания все, что только можно было. Фактически демонтировали даже доски, отделку. Я уж не говорю про сантехнику, шкафы, тренажеры. Ну, а после этого, видимо, они поняли, что с проектом по сносу ничего не получается… и как я полагаю, нашлись умники, которые поступили таким образом», — отмечает Роман Курбатов, бывший владелец спортивного комплекса.

Бывшая супруга Курбатова — Татьяна, помогавшая ему со строительством и отделкой комплекса, прокомментировала сегодняшнюю новость о пожаре не менее эмоционально.

«Для нас сегодня особый день, буквально 20 лет нашей совместной жизни сгорело в огне. Красиво!» — говорит женщина.

Версию поджога теперь будут рассматривать пожарные дознаватели. К расследованию подключилась прокуратура.